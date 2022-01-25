Marvel воссоздала Москву на съемках «Секретного вторжения»

Галифакс, 25 января. Часть событий сериала «Секретное вторжение» развернется в московских локациях в период празднования Дня народного единства. Декорации российской столицы возвели в Великобритании.

Российская ярмарка «Садовый лабиринт» появилась в шотландском Галифаксе. Декорации Москвы также построили в Лидсе. Судя по кадрам очевидцев в Twitter, события будут происходить на фоне Дня народного единства — об этом свидетельствуют постеры на улицах. Так, текст на одном из плакатов призывает граждан облачиться в народную одежду и посетить Красную площадь.

Сериал «Секретное вторжение» станет адаптацией одноименной линии комиксов, посвященной постепенному появлению на Земле скруллов, которые незаметно получают контроль над всеми аспектами жизни людей. На кадрах также были замечены Сэмюэл Л. Джексон и Эмилия Кларк, передает «Культуромания».

Marvel также намекнула на появление альтернативной версии Мстителей в сиквеле «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом свидетельствует серия нового мерча с логотипом, отличающимся от каноничного.