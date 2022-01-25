Его мечта — «Оскар»: пять ярких ролей Александра Петрова

25 января день рождения отмечает один самых успешных российских актеров — Александр Петров. Ему исполняется 33 года. Он снимается в фильмах не только российских, но и зарубежных режиссеров. В нашей стране актер стал особенно популярным благодаря главным ролям в комедийном сериале «Полицейский с Рублевки» и мистическом триллере «Гоголь». Однако Гриша Измайлов и Николай Васильевич — это далеко не первые и не самые интересные роли Петрова. Картин с этим актером — много. А пять самых ярких ролей Александра Петрова — в материале ФАН.

Сериал «Sпарта», 2016

Кадр из сериала «Sпарта» /

Образ противоречивого интеллектуала-одиннадцатиклассника Миши Барковского с нетривиальными мышлением и подходом к решению проблем принес Петрову «Золотого орла» за лучшее исполнение мужской роли на телевидении. А компания Netflix в 2019 году приобрела права на показ этого сериала.

«Лед», 2017

Кадр из фильма «Лед 2» /

Красивая драма о любви и спорте, где Александр Петров сыграл разбитного хоккеиста Александра Горина. Первую часть «Льда» создатели отметили премией «Блокбастер» как один из фильмов, собравших в прокате России и СНГ более 1,5 миллиарда рублей.

Сериал «Звоните ДиКаприо!», 2018

Кадр из сериала «Звоните, ди Каприо» /

В этом фильме герой Петрова — сексуальная, рациональная и даже талантливая харизматичная скотина, за спиной которого — багаж из примерно того же набора ролей российского кинематографа, что и у самого актера. Именно в этом сериале Петров хорошо проявил драматическое начало и обаяние, которое ценят зрители, видевшие артиста на театральной сцене.

«Т-34», 2019

Кадр из фильма «Т-34» /

Фильм о Великой Отечественной войне. Петрову досталась главная роль — Николая Ивушкина. Он — молодой командир танка, который попал в плен еще в начале войны. Ивушкин провел там три года, но фашистам так и не удалось сломить его волю. Герою Петрова удается угнать Т-34 и добраться до своих.

«Текст», 2019

Кадр из фильма «Текст» /

Криминальная драма, психологический триллер — нашумевший фильм, после просмотра которого большинство зрителей выходили из кинотеатра со слезами на глазах. В этом проекте Александр Петров талантливо воплотил образ московского студента Ильи Горюнова. Эта кинолента вошла в десятку лучших премьер 2019 года.

Кадр из сериала «Метод - 2» /

Кинопуть Александра Петрова длится десять лет, и за это время артист снялся почти в 60 фильмах и сериалах. В 2019 году издание Forbes опубликовало топ-40 самых успешных российских звезд, куда вошли спортсмены, музыканты, блогеры. В их числе оказался только один актер — Александр Петров, который занял 31-е место в общем рейтинге. Обычно все публикации об актере начинаются с шуток: «Откроешь холодильник, а там — Александр Петров». Однако недавно Александр Петров заявил о паузе в съемках и интервью.

Ранее ФАН собрал топ-5 пар российского кинематографа, которые влюбились друг в друга не только в кино, но и в жизни. Так, актриса Стася Милославская и Александр Петров познакомились на съемках спортивной драмы «Стрельцов». На съемочной площадке зародились их чувства, и первый поцелуй состоялся именно в кадре.