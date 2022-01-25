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Читатели Der Spiegel: Кличко оскорбил Германию заявлением о предательстве Украины

Политика
Читатели Der Spiegel: Кличко оскорбил Германию заявлением о предательстве Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Берлин, 25 января. Слова мэра Киева Виталия Кличко о том, что Берлин якобы предал Украину, не прошли мимо простых жителей Германии и вызвали резкое недовольство.

Градоначальник украинской столицы заявил, что среди граждан его страны царит разочарование в связи с позицией Берлина по поставкам летального оружия. Вместе с тем на Украине до сих пор не могут понять, почему Германия не отказалась от планов по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». На Украине складывается впечатление, что Берлин предал Киев, резюмировал он.

Это заявление вызвало бурное обсуждение среди читателей издания Der Spiegel. Свою позицию немцы активно высказывали в комментариях.

«Проблема бокса – попадания в голову. Украинцам сейчас удается сделать себя крайне непопулярными среди немцев», — иронично отметил один из пользователей Сети.

«Требования, оскорбления и угрозы. Эта страна с ее политиками хочет определять, будет ли запущен "Северный поток – 2" или нет?» — добавил другой.

Стоит отметить, что европейские политики все чаще начинают заявлять о необходимости «Северного потока — 2». В частности, такую позицию обозначил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщила Национальная служба новостей. Вместе с тем в Вашингтоне придерживаются другого мнения. В Белом доме идет обсуждение о наложении санкций на Берлин.

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