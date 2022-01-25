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The Hill: принятие России в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы

Политика
The Hill: принятие России в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 25 января. Запад должен предложить России вступить в НАТО, чтобы наладить взаимоотношения и решить важные проблемы.

В статье для американского издания The Hill профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф пишет, что в настоящее время отношения между РФ и США переживают один из худших периодов в своей истории. Главам этих стран нужно оперативно найти выход из сложной ситуации, передает «ПолитРоссия».

«России нужны гарантии того, что ее не окружает постоянно растущая коалиция наций, которые рассматривают ее как своего врага», — говорится в публикации.

Автор статьи нашел неожиданный способ наладить взаимоотношения с Россией. По его словам, принятие страны в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы. Котликофф отметил, что опасения насчет других стран останутся в прошлом, если Москва станет членом военно-политического блока.

«Самое время отбросить недоверие и начать строить теплый и прочный мир между бывшими и будущими друзьями», — говорит ученый из США.

Ранее во Франции заявили, что страна должна покинуть НАТО, потому что Парижу не по душе проводимая организацией политика. При этом в Вашингтоне считают, что Москва хочет вытеснить американцев из Европы, передает ytro.news.

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россия нато ученый
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