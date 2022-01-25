Избитые алтайские дети показались медработнице зомбированными

Барнаул, 25 января. Медработница алтайской больницы рассказала, что год назад этих детей тоже привозили в учреждение избитыми, поведение мальчиков тогда показалось ей странным.

По словам работницы алтайской больницы, где сейчас находятся найденный на морозе шестилетний мальчик и его братья, над которыми издевались родители, не может найти рационального объяснения их поведению. Несмотря на то, что отец и мать регулярно избивали их за малейшую провинность, они продолжают считать родителей хорошими, сообщает Life.

Как пояснила медработница, она неоднократно видела этих несчастных детей, когда их доставляли в клинику после очередных родительских побоев. И всякий раз возникало ощущение, что они «как зомбированные» повторяют одно и то же: «Папа хороший, он нас любит».

Напомним, что сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, родители задержаны, местный суд решает вопрос о лишении их родительских прав.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Тосно, который подозревается в истязании своих детей. От побоев пьяного отца страдали трое малышей в возрасте 7-9 лет. Их направили в медучреждение.