Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 10:30
10:30
Происшествия
Пенсионерка заживо сгорела при пожаре в частном доме в Ростовской области
10:28
Общество
Самолет из Стамбула более 14 часов не может вылететь в Петербург
10:27
Политика
Пресс-секретарь Зеленского предложил поздравить президента с днем рождения переводом денег
10:26
Общество
Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества
10:22
Армия
Басурин: Киев перебрасывает в Донбасс «Правый сектор» для проведения диверсий
10:22
Общество
Marvel воссоздала Москву на съемках «Секретного вторжения»
10:19
Политика
Читатели Der Spiegel: Кличко оскорбил Германию заявлением о предательстве Украины
10:18
Политика
The Hill: принятие России в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы
10:17
Происшествия
Ректора КФУ Гафурова оставили в СИЗО по решению суда
10:17
Общество
Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана

  /   Обновлено: 25 января 2022 10:23
Общество
Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана
gov-murman.ru

Нур-Султан, 25 января. Проблемы с подачей электроэнергии были зафиксированы в Алмате и Алма-Атинской области, а также в Ташкенте. Об этом сообщают местные средства массовой информации и каналы в мессенджере Telegram.

Массовые отключения электроэнергии также были замечены в Киргизии. Как сообщает радио Sputnik Кыргызстан, в столице страны не работают насосные станции, в связи с чем наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В Ташкенте в связи с перебоями была приостановлена работа метрополитена. По словам представителей Министерства энергетики Узбекистана, в настоящее время специалисты работают над устранением неисправности. Причина неполадок не установлена.

В Алмате отключение произошло по линии компании «Кегок». Как отметили представители городской администрации, на подстанциях одной из местных электропередающих компаний сработали системы автоматической частотной разгрузки, начаты работы по переподключению.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе жители Краснодара остались без света после аварийных отключений. Проблемы наблюдались в Прикубанском и Карасунском округах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана
Казахстан электроэнергия перебои
Комментировать