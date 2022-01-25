Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана

Нур-Султан, 25 января. Проблемы с подачей электроэнергии были зафиксированы в Алмате и Алма-Атинской области, а также в Ташкенте. Об этом сообщают местные средства массовой информации и каналы в мессенджере Telegram.

Массовые отключения электроэнергии также были замечены в Киргизии. Как сообщает радио Sputnik Кыргызстан, в столице страны не работают насосные станции, в связи с чем наблюдаются проблемы с водоснабжением.

В Ташкенте в связи с перебоями была приостановлена работа метрополитена. По словам представителей Министерства энергетики Узбекистана, в настоящее время специалисты работают над устранением неисправности. Причина неполадок не установлена.

В Алмате отключение произошло по линии компании «Кегок». Как отметили представители городской администрации, на подстанциях одной из местных электропередающих компаний сработали системы автоматической частотной разгрузки, начаты работы по переподключению.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе жители Краснодара остались без света после аварийных отключений. Проблемы наблюдались в Прикубанском и Карасунском округах.