Журналисты составили астрологический портрет президента Украины Зеленского

Москва, 25 января. Президенту Украины Владимиру Зеленскому свойственны эгоистичность, тщеславность и самовлюбленность, уверены журналисты. Они описали астрологические особенность главы государства в его День рождения.

Политику исполнилось 44 года 25 января, в Сети разложили по полочкам астрологический портрет Зеленского. Гороскоп приводит издание «Украина.ру».

У Зеленского просматривается Венера в соединении с Солнцем, что является довольно распространенным аспектом. При этом у планет нет соединения с другими объектами, что означает отсутствие «вмешательства» в идиллию любви к самому себе.

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Президент является вспыльчивым, эгоистичным и нетерпимым человеком, считают астрологи. Причиной этим качествам послужил Марс во Льве, в квадрате к планетоиду Хирону. Если бы у него благополучно складывалась карьера, президент мог бы оставаться любимым руководителем. Однако должность предполагает стресс, что приведет к обнажению всех негативных черт политика: вспыльчивости, истеричности, самовлюбленности, нетерпимости.

Ранее Владимир Зеленский сравнил себя с бывшим президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом, передает Национальная служба новостей. Украинский лидер также подчеркнул, что симпатизирует этой политической фигуре.

Недавно президент Украины обращался к жителям страны. Он призывал граждан массово не скупать гречневую крупу и спички.