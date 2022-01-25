Месть за гарантии безопасности: Украина ждет отмашки от США для эскалации в Донбассе

Затягивание Вашингтоном ответа на российские предложения о гарантиях безопасности, предложенные Москвой к скорейшему рассмотрению, и отсутствие единой позиции по деэскалации конфликта в Донбассе порождают разноголосицу мнений американских, европейских и украинских политиков. Пока нет официальной реакции США на российский запрос, политические лидеры западных держав откровенно не знают, как формулировать свою позицию, и порой допускают «досадные промахи» типа отказа Германии поставлять Киеву оружие.

Today FM Sergey #Lavrov held ☎️ talks with @SecBlinken at the ???????? side initiative.



The imperative was reaffirmed that #Washington should provide detailed written comments on the drafts of ????????-???????? bilateral treaty and agreement with @NATO on legal guarantees for Russia's security. pic.twitter.com/bxJDLOA64s — Russian Embassy in USA ???????? (@RusEmbUSA) January 18, 2022

Впрочем, имеющаяся разноголосица может быть элементом психологического давления на Россию, которое размывает главный смысл требований Москвы на малозначительные составляющие. Им искусственно придается мнимое «большое» значение, и для создания правдоподобности раздувается соответствующая истерия. Правоохранители подобное поведение лиц, подозреваемых в преступлениях, называют «попыткой пустить следствие по ложному пути», и своей работой стараются вывести злодеев на чистую воду. Мы тоже пойдем этим путем.

Расстановка военных сил

Как известно, эскалация напряжения вокруг Украины началась после заявлений западных политиков о подготовке российской «агрессии», для чего, как писали иностранные издания, Россия сосредоточила вдоль границы с Украиной (как пишут, на удалении до 400 км) порядка ста тысяч своих военнослужащих, перебросив их практически со всей страны. После первых сигналов из Вашингтона в Киеве некоторое время продолжали отрицать сосредоточение российских войск, но потом вдруг опомнились и заговорили в одном ключе с американскими кураторами. Европейские союзники США по НАТО подхватили означенную риторику, и к настоящему времени «предстоящая агрессия» уже ни у кого не вызывает сомнения — западные обыватели свято верят в эту сказку. Крики об агрессии вошли в апогей в период проведения переговоров между Россией, США и НАТО в середине января 2022 года.

????????????????⚡️????????NATO Secretary General Jens Stoltenberg during a video conference with European leaders and the US President.

The main theme is the threat of a "Russian invasion" of Ukraine.

#NATO #Russia pic.twitter.com/K5ljQ2kEdd — The RAGE X (@theragex) January 25, 2022

Казалось бы, вооруженные силы Украины (ВСУ) должны быть приведены в полную боевую готовность и осуществить такое оперативное построение, которое позволяло бы командованию успешно применять войска для отражения «российской агрессии» на главных операционных направлениях. Эти направления известны, по ним в свое время еще Красная Армия наступала, выбивая фашистов с территории Советской Украины. Это Киев, Житомир, Полтава, Харьков, Днепропетровск и Донецк. Но что мы видим?

Практически вся боеспособная армия Украины в настоящее время находится только на Донецком направлении — в полной боевой готовности. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, там сейчас находится группировка ВСУ численностью 120 тысяч человек (на удалении до 40 км), имеющая при себе все штатное тяжелое вооружение, которое размещено в непосредственной близости от линии соприкосновения, что запрещено Минскими соглашениями. По данным разведки Народной Милиции ДНР, украинские войска ведут подготовку к широкомасштабному наступлению на Донецк и Луганск. При этом российской агрессии как не было, так и нет.

Так кто же агрессор?

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня внешней разведки Украины, заявил сотрудникам ведомства, что они «должны не только сдерживать внешние угрозы, но и приступить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов» страны. Еще раз — «приступить к наступательным действиям». Оборона от внешней агрессии? Нет, это не наше. Наше — только наступление.

А где, по мнению Украины и ряда западных держав, попраны «украинские национальные интересы»? Да, конечно же, в Донбассе и в Крыму, больше никаких интересов у Украины нет и быть не может. Понятно, что и «наступательные действия» могут быть только здесь.

#Зеленский: внешняя разведка играет важную роль в противодействии угрозам https://t.co/ZBLvGlimZD — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 24, 2022

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев «не видит оснований для утверждений о полномасштабном наступлении на свою страну». То есть, Украина как не ждала в реальности со стороны России агрессивных действий, так и не ждет.

Продолжающееся формирование подразделений территориальной обороны, которые разворачиваются в приграничных районах (в том числе на границе с Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей), скорее является дезинформационным мероприятием, так как территориальные батальоны не планируется вооружать средствами борьбы, способными нанести какой-то ущерб полноценному противнику в реальной войне. Так что «территориальная оборона», которая, по заявлению украинского министра обороны Алексея Резникова, готова уже на 70 процентов, больше фикция, чем реальная сила.

Поддержка агрессора

Заявляя о своей заинтересованности в поиске решения с Россией не в ходе полномасштабной конфронтации, а за столом переговоров, США продолжают нагнетать военную обстановку. Они выражают явную и очевидную поддержку киевскому режиму, вместо того чтобы толкать Украину к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Это при том, что силы НАТО в Европе совокупно имеют боеготовые войска общей численностью свыше 200 тысяч человек, половина из которых находится в непосредственной близости от российской и белорусской границ. Вот еще 8 500 военных специалистов, как сообщили в Пентагоне, готовы к отправке в Европу для «сдерживания РФ». Речь идет о служащих 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгг, Северная Каролина.

The Pentagon announced that it was putting 8,500 troops on heightened alert to be ready for possible deployment to Europe in the latest effort to reassure nervous NATO allies as Russia masses troops on the border with Ukraine https://t.co/K0ZGQ7x7zO pic.twitter.com/dP4fkr7Wvw — Reuters (@Reuters) January 25, 2022

Если Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявляет о своей обеспокоенности продолжающейся эскалацией вокруг Украины, не видя альтернатив дипломатическому решению, то генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о предстоящем развертывании в Польше, Прибалтике и Черноморском регионе новых боевых групп (имеются ввиду бригадные боевые группы, по своим боевым возможностям сопоставимые с усиленной бригадой), которые (внимание!) «не будут угрожать России, и не будут мешать вести с Россией переговоры».

Выходит, что Украина, поддерживаемая войсками НАТО, ясно осознает, что альянс «не позволит» Москве осуществить вымышленное вторжение с севера и северо-запада, о чем, собственно, и говорит картина оперативного построения войск — как ВСУ на Донбассе, так и НАТО в Восточной Европе. А это значит только одно: «отстаивая национальные интересы», ВСУ готовы нанести удар по Донбассу. Все остальное — это попытки преступника направить следствие по ложному пути.

«Отмашкой» для начала нападения на Донбасс станет официальный отказ Вашингтона от уступок российским предложениям о гарантиях безопасности, и произойти это может уже на текущей неделе. Такое решение будет официально означать, что никакими дипломатическими путями США не собираются снижать напряженность в Европе, а атака на Донбасс, всецело поддерживаемая войсками альянса, рассматривается как наказание России за попытку отстоять свои права на безопасное существование.