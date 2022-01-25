США выдали лицензию «Группе ГАЗ» на 90 дней вместо одного года

Вашингтон, 25 января. Разрешение для российской «Группы ГАЗ» будет действовать только до 27 апреля из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Соединенных Штатов.

Ведомство приняло решение о выдаче лицензии автопроизводителю на меньший срок. Ранее оно выдавалось на срок в один год, однако теперь этот период составил 90 дней. Вероятной причиной стала напряженность между РФ и Украиной.

«Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России», — отметил представитель минфина.

Американские санкции против «Группы ГАЗ» действуют с прошлого апреля, но Вашингтон с тех пор выпустил несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что диалог с Россией в условиях напряженности на границе с Украиной играет значимую роль для НАТО.