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США выдали лицензию «Группе ГАЗ» на 90 дней вместо одного года

Экономика
США выдали лицензию «Группе ГАЗ» на 90 дней вместо одного года
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 25 января. Разрешение для российской «Группы ГАЗ» будет действовать только до 27 апреля из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Соединенных Штатов.

Ведомство приняло решение о выдаче лицензии автопроизводителю на меньший срок. Ранее оно выдавалось на срок в один год, однако теперь этот период составил 90 дней. Вероятной причиной стала напряженность между РФ и Украиной.

«Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России», — отметил представитель минфина.

Американские санкции против «Группы ГАЗ» действуют с прошлого апреля, но Вашингтон с тех пор выпустил несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что диалог с Россией в условиях напряженности на границе с Украиной играет значимую роль для НАТО.

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