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Абдулов отговаривал Макаревича знакомиться с радиоведущей Стриж

Шоу-бизнес
Абдулов отговаривал Макаревича знакомиться с радиоведущей Стриж
instagram.com  /  @strizh_official

Москва, 25 января. Журналистка и радиоведущая Ксения Стриж некоторое время встречалась с музыкантом Андреем Макаревичем, который был старше ее на 14 лет. Она рассказала, что стало причиной их разрыва.

Знаменитый актер и друг Макаревича Александр Абдулов отговаривал лидера группы «Машина времени» знакомиться со Стриж. Дело в том, что у музыканта всегда были отношения с «девочками-девочками», а Стриж, по ее словам, выбивалась и походила на мальчика. Однако Макаревич настоял на знакомстве.

«Он мне позвонил. Причем я два раза бросала трубку, потому что не поверила, что это он», — вспомнила Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека».

Между знаменитостями завязались отношения, но они не привели к браку. Стриж не назвала истинную причину расставания, но прояснила ситуацию с завершением романа с Макаревичем.

«Рано или поздно отношения исчерпывают себя. Особенно, когда они случаются в таком возрасте. Мне было всего 25 лет. Выяснения отношений у нас не было. Он снял для меня квартиру. Мы приехали, съели пиццу, и он уехал. Мы до сих пор в теплых отношениях», — отметила 55-летняя знаменитость.

У Ксении Стриж нет детей. Она ждала ребенка от актера Алексея Зеленова. Но потеряла малыша, и, по мнению Стриж, это было позитивным событием.

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