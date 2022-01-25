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Часть пожилых россиян получит по 10 тысяч рублей в 2022 году

  /   Обновлено: 25 января 2022 10:09
Экономика
Часть пожилых россиян получит по 10 тысяч рублей в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Российским пенсионерам предоставят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако получить денежное довольствие смогут далеко не все граждане.

Речь идет о выплатах россиянам с инвалидностью. Они имеют право раз в год на разовое пособие в данном размере, пишет «ФедералПресс». Однако потратить деньги на базовые нужды не получится, поскольку цель их расходования ограничена законодательством.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты, предоставив заключение врача о необходимости покупки технических средств реабилитации. Деньги пенсионерам выдадут в виде электронного сертификата, который можно предоставить при покупке техники.

Пенсионный фонд России (ПФР) ранее напомнил, что дополнительные выплаты смогут получить те пенсионеры, чьи выплаты ниже прожиточного минимума. Сумма зависит от региона проживания.

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пенсионеры инвалидность выплаты пенсионерам
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