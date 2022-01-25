Россиянка Юлия поделилась негативным опытом проживания на юге Италии

Сорренто, 25 января. Переехавшая жить в Европу россиянка Юлия рассказала о плохой оплате труда и низком уровне жизни в городе Сорренто на юге Италии.

Девушка уехала из родного Волгограда в 2014 году, когда познакомилась с гражданином Италии. После года совместной жизни пара стала семьей. В Сорренто Юлия работала хостес в ресторане и отеле. По словам россиянки, до нее на этом месте никто не задерживался дольше нескольких месяцев.

Первое время требовалось отрабатывать 58,5 часа в неделю. За это она получала 600 евро в месяц. Позднее зарплата повысилась до 1000 евро. Все это время девушка была вынуждена жить с родителями и сестрой мужа, так как денег на отдельное жилье у супругов не было.

«В Сорренто простому человеку практически нереально купить квартиру на побережье. Цены на недвижимость неподъемные, ипотеку получить очень сложно, поэтому многие итальянские семьи арендуют жилье всю жизнь», — объяснила она в беседе с «Лентой.ру».

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Также россиянка отметила, что на юге Италии экономическая ситуация в целом складывается не очень. Регион сильно зависит от туризма, поэтому в «мертвый» сезон найти работу довольно сложно.

«Если чуть выехать за пределы туристической зоны — кругом разруха, мусор, нищета. И конечно везде заправляет местная мафия — неаполитанская Каморра», — подытожила Юлия.

Ранее переехавшую в шведский город Гетеборг россиянку Анастасию удивила заработная плата обыкновенных уборщиц. По ее словам, им платят порядка 2000 евро.