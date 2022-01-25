Подорожание ипотеки и падение спроса: что притормозит рост цен на жилье в России в 2022 году

Цены на вторичную недвижимость и новостройки в 2021 году заметно выросли. Однако нынешний рост ипотечной ставки притормозит рост цен на жилье. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков.

Как объяснил специалист, изменения в экономическом пространстве мира вселило неуверенность в людей, и многие из них стремились вложить финансы в недвижимость как наиболее стабильную отрасль. Это вызвало рост спроса на недвижимость. А на фоне повышения льготной ипотеки, пандемии и подорожания стройматериалов цены на жилье подскочили во всем мире. Представители Центробанка РФ заметили, что за эти полтора года недвижимость подорожала значительно, гораздо больше, чем за последние шесть-семь лет.

По словам Паршикова, повышение ипотечной ставки вызвано возрастающей инфляцией, — а это лишь усиливает панику. Он уверен, что люди будут стремиться и дальше вкладывать деньги в недвижимость, чтобы не пострадать от обесценивания средств. Однако жилье жилью рознь, большей популярностью среди россиян будут пользоваться новостройки эконом- и комфорт-класса.

фото из личного архива Юрия Паршикова /

«В элитной недвижимости — наоборот, будет заметно снижение спроса с учетом того, что здесь операции купли-продажи проходят реже, чем операции со вторичным жильем, новостройками. Я думаю, что до весны цены на новостройки будут увеличиваться по сравнению со вторичным жильем, но не очень сильно. Стоит учесть, что старые хрущевские постройки устарели, поэтому новостройки предстают перед покупателями как наиболее презентабельный вариант. Однако из-за стоимости стройматериалов, арматуры и так далее — цены на новостройки не упадут сильно низко», — пояснил эксперт по недвижимости.

Однако сильный всплеск цен тоже не ожидается. Тут уже свою роль играет ипотечная ставка, которая неизбежно повышается. Как сказал Паршиков, учитывая, что через ипотечное кредитование проводятся около 85% всех сделок, снижение спроса будет иметь место.

«Ситуация сейчас неоднозначная, я думаю через месяц-полтора картина может измениться с учетом внешнеполитических событий, которые влияют на курс доллара, евро, нефти и так далее. Более точный прогноз цен на недвижимость на 2022 год можно будет сделать только к началу весны. Однако на данный момент мой вывод таков: цены не подскочат, но и кардинального снижения стоимости жилья ждать не стоит», — заключил специалист.

Ранее представители российских банков озвучили минимальный размер заработной платы, при котором москвичу или жителю Подмосковья может быть оформлена ипотека. Для покупки однокомнатной квартиры стоимостью около 8 миллионов рублей минимальный доход москвича должен соответствовать 85 тысячам рублей.