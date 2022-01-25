Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 11:59
11:59
Весь мир
Бывший главный идеолог Болсонару Олаву де Карвалью умер в США
11:58
Происшествия
«Просто струсила»: выжившая жертва иркутского маньяка Кулика рассказала о своем спасении
11:57
Общество
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
11:56
Экономика
Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
11:56
Политика
Владельцы WeChat оспорили данные о блокировке аккаунта премьера Австралии в соцсети
11:55
Экономика
Saxo Bank: зеленый переход представляет угрозу для мировой экономики
11:54
Происшествия
Грузовик сгорел дотла на пересечении улицы Передовиков и проспекта Косыгина
11:54
Экономика
Сеть магазинов «Детский мир» нарастила чистую выручку на 15% за год
11:50
Общество
Татьянин день 2022: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 25 января
11:50
Общество
Оперштаб сообщил о 681 смерти среди пациентов с COVID-19 в России за сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подорожание ипотеки и падение спроса: что притормозит рост цен на жилье в России в 2022 году
Экономика
Подорожание ипотеки и падение спроса: что притормозит рост цен на жилье в России в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Цены на вторичную недвижимость и новостройки в 2021 году заметно выросли. Однако нынешний рост ипотечной ставки притормозит рост цен на жилье. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор риелторской компании «Полезные люди» Юрий Паршиков.

Как объяснил специалист, изменения в экономическом пространстве мира вселило неуверенность в людей, и многие из них стремились вложить финансы в недвижимость как наиболее стабильную отрасль. Это вызвало рост спроса на недвижимость. А на фоне повышения льготной ипотеки, пандемии и подорожания стройматериалов цены на жилье подскочили во всем мире. Представители Центробанка РФ заметили, что за эти полтора года недвижимость подорожала значительно, гораздо больше, чем за последние шесть-семь лет.

По словам Паршикова, повышение ипотечной ставки вызвано возрастающей инфляцией, — а это лишь усиливает панику. Он уверен, что люди будут стремиться и дальше вкладывать деньги в недвижимость, чтобы не пострадать от обесценивания средств. Однако жилье жилью рознь, большей популярностью среди россиян будут пользоваться новостройки эконом- и комфорт-класса.

Подорожание ипотеки и падение спроса: что притормозит рост цен на жилье в России в 2022 году
фото из личного архива Юрия Паршикова /

«В элитной недвижимости — наоборот, будет заметно снижение спроса с учетом того, что здесь операции купли-продажи проходят реже, чем операции со вторичным жильем, новостройками. Я думаю, что до весны цены на новостройки будут увеличиваться по сравнению со вторичным жильем, но не очень сильно. Стоит учесть, что старые хрущевские постройки устарели, поэтому новостройки предстают перед покупателями как наиболее презентабельный вариант. Однако из-за стоимости стройматериалов, арматуры и так далее — цены на новостройки не упадут сильно низко», — пояснил эксперт по недвижимости.

Однако сильный всплеск цен тоже не ожидается. Тут уже свою роль играет ипотечная ставка, которая неизбежно повышается. Как сказал Паршиков, учитывая, что через ипотечное кредитование проводятся около 85% всех сделок, снижение спроса будет иметь место.

«Ситуация сейчас неоднозначная, я думаю через месяц-полтора картина может измениться с учетом внешнеполитических событий, которые влияют на курс доллара, евро, нефти и так далее. Более точный прогноз цен на недвижимость на 2022 год можно будет сделать только к началу весны. Однако на данный момент мой вывод таков: цены не подскочат, но и кардинального снижения стоимости жилья ждать не стоит», — заключил специалист.

Ранее представители российских банков озвучили минимальный размер заработной платы, при котором москвичу или жителю Подмосковья может быть оформлена ипотека. Для покупки однокомнатной квартиры стоимостью около 8 миллионов рублей минимальный доход москвича должен соответствовать 85 тысячам рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Подорожание ипотеки и падение спроса: что притормозит рост цен на жилье в России в 2022 году
ипотека недвижимость цены на жилье
Комментировать