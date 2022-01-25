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Боб Дилан продал Sony Music Entertainment весь каталог звукозаписей

Общество
Боб Дилан продал Sony Music Entertainment весь каталог звукозаписей
PrScr YouTube  /  NERGAL BELZEBU'

Москва, 25 января. Американский музыкант Боб Дилан заключил сделку с компанией Sony Music Entertainment о продаже каталога записанной музыки и прав на будущие композиции.

По данным источников издания Variety, сумма сделки составила от 150 до 200 миллионов долларов. Представители музыканта и Sony Music Entertainment отказались комментировать сообщение.

Летом прошлого года Боб Дилан заключил соглашение с компанией о продаже прав на все записи, выпущенные с 1962 года. В этом списке оказались материалы начиная с дебютного альбома музыканта Bob Dylan и заканчивая его последней пластинкой Rough and Rowdy Ways, пишет «Вечерняя Москва».

В прошлом году 80-летнего певца обвинили в изнасиловании ребенка, которое произошло более 50 лет назад. Жертва музыканта заявила, что до сих пор остается травмированным человеком после надругательства.

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