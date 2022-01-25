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Ясновидящая Вера Лион предсказала новый виток противостояния России и Запада

  /   Обновлено: 25 января 2022 09:55
Общество
Ясновидящая Вера Лион предсказала новый виток противостояния России и Запада
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 25 января. Известная ясновидящая Вера Лион рассказала о будущем некоторых стран, в том числе России.

Прорицательница, которую называют «казахстанской Вангой» и сравнивают с известной болгарской провидицей, не раз предсказывала события, которые потом действительно случались. Так произошло с ее словами о «помощи» для Казахстана от России, которая понадобилась республике в начале 2022 года из-за массовых беспорядков. Украине она предрекала смену власти и уголовное преследование в отношении экс-президента Петра Порошенко.

В свежих предсказаниях Веры Леон говорится, что в 2022 году Россию и Запад ожидает новый виток жесткого противостояния, но Москва сможет выйти из него победительницей. В результате ЕС и США отменят часть своих эмбарго, а Россия со своей стороны оставит ограничения без изменений, говорит прорицательница.

Ясновидящая Вера Лион предсказала новый виток противостояния России и Запада
ФБА «Экономика сегодня» /

Также она рассказала об успешной попытке российских космонавтов совершить высадку на Луну, которая предстоит в будущем вместе с астронавтами из других государств.

Ранее экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году. Он говорил, что территория России в 2022 году пополнится новыми землями, которые присоединят невоенным путем.

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россия предсказание вера лион
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