Meta разработала суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

Вашингтон, 25 января. Американская компания Meta занялась созданием суперкомпьютера, который претендует на статус самой быстрой вычислительной машины в мире. Об этом сказано в пресс-релизе разработчиков.

Суперкомпьютер получил название AI Research SuperCluster (RSC). Устройство будет работать на основе искусственного интеллекта. По заявлениям компании Meta, компьютер будет доработан уже к середине 2022 года, тогда он сможет обойти самые быстрые аналоговые проекты и создаст платформу для следующего поколения ИИ.

«Сегодня мы представляем AI Research SuperCluster, который, по нашему мнению, является сегодня одним из самых быстрых суперкомпьютеров, работающих на основе искусственного интеллекта, и станет самым быстрым в мире после его полной доработки к середине 2022 года», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого американские ученые нашли способ использовать шум для оптических вычислений. Разработчикам удалось создать сверхбыстрое оборудование на основе искусственного интеллекта, которое позволяет генерировать вещи с помощью случайных вводных данных.