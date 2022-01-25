Россия и Китай обсуждают проект поставок газа с месторождений Дальнего Востока

Москва, 25 января. Посол РФ в КНР Андрей Денисов сообщил, что переговоры двух стран о новом проекте поставок природного газа в республику с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности.

В рамках пресс-конференции дипломат рассказал о существовании других проектах транспортировки голубого топлива, помимо доставки через территорию Монголии.

«Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, в высокой степени готовности итоговых документов», — приводит ТАСС слова Денисова.

Тем временем поставки российского газа в Китай компанией «Газпром» достигли рекордных суточных показателей. Максимум был зафиксирован 18 января. Топливо поступает в республику в рамках заключенного долгосрочного контракта.