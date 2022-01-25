Депутат бундестага Вейель ответил на вопрос об отказе от эвакуации послов ЕС с Украины

Берлин, 25 января. Европейский союз продемонстрировал намерение вести собственную политику на фоне отказа от эвакуации дипломатических представителей Брюсселя с Украины, заявил член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Харальд Вейель.

Политик обратил внимание на то, что соответствующее решение было принято вопреки позиции Вашингтона и Лондона на этот счет. Там считают, что ситуация на Украине может серьезно обостриться в ближайшее время, поэтому следует начать эвакуацию послов и членов их семей из Киева.

«ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения об эвакуации послов с Украины лишь нагнетает напряженность в стране, сообщила Национальная служба новостей. Информация о том, что российская сторона планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева, не подтвердились.