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Депутат бундестага Вейель ответил на вопрос об отказе от эвакуации послов ЕС с Украины

Политика
Депутат бундестага Вейель ответил на вопрос об отказе от эвакуации послов ЕС с Украины
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 25 января. Европейский союз продемонстрировал намерение вести собственную политику на фоне отказа от эвакуации дипломатических представителей Брюсселя с Украины, заявил член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Харальд Вейель.

Политик обратил внимание на то, что соответствующее решение было принято вопреки позиции Вашингтона и Лондона на этот счет. Там считают, что ситуация на Украине может серьезно обостриться в ближайшее время, поэтому следует начать эвакуацию послов и членов их семей из Киева.

«ЕС остается на Украине, так как они запомнили, что не могут положиться на НАТО в принятии всех внешнеполитических решений», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения об эвакуации послов с Украины лишь нагнетает напряженность в стране, сообщила Национальная служба новостей. Информация о том, что российская сторона планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева, не подтвердились.

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украина германия бундестаг
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