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Российские военнослужащие отмечают День штурмана ВМФ РФ

Армия
Российские военнослужащие отмечают День штурмана ВМФ РФ
mil.ru  /  Прессс-лужба Министерства обороны РФ

Москва, 25 января. Рулевые и сигнальщики отмечают 25 января свой профессиональный праздник — День штурмана ВМФ.

Эти военные специалисты прокладывают курс кораблям и судам. Их имена часто стоят в одном ряду с командирами и адмиралами. Они никогда не покидают ходовой мостик и являются главными помощники командира. От них зависит не только навигация, но и точность артиллерийских и ракетных ударов, передает телеканал «Звезда».

День штурмана ежегодно отмечается 25 января. Именно в этот день в 1701 году Петр Великий издал указ о создании «Школы математических и навигацких наук». Навигация является одной из главных дисциплин в военно-морских вузах. Ни один корабль не выйдет в море без штурмана.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота РФ направились в указанные районы для выполнения задач боевой подготовки. Примечательно, что на Западе заметно нервничают из-за военных учений российских моряков, передает ytro.news.

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