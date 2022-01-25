Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 11:59
11:58
Происшествия
«Просто струсила»: выжившая жертва иркутского маньяка Кулика рассказала о своем спасении
11:57
Общество
Личные вещи Джона Леннона выставлены на аукцион в формате NFT
11:56
Экономика
Рубль умеренно дорожает вслед за ростом нефтяных котировок
11:56
Политика
Владельцы WeChat оспорили данные о блокировке аккаунта премьера Австралии в соцсети
11:55
Экономика
Saxo Bank: зеленый переход представляет угрозу для мировой экономики
11:54
Происшествия
Грузовик сгорел дотла на пересечении улицы Передовиков и проспекта Косыгина
11:54
Экономика
Сеть магазинов «Детский мир» нарастила чистую выручку на 15% за год
11:50
Общество
Татьянин день 2022: что за праздник, история и традиции, что нельзя делать 25 января
11:50
Общество
Оперштаб сообщил о 681 смерти среди пациентов с COVID-19 в России за сутки
11:50
Происшествия
Мальчика из благополучной семьи нашли мертвым в селе под Энгельсом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Миллион рублей будут выплачивать в Приморье за третьего ребенка
Общество
Миллион рублей будут выплачивать в Приморье за третьего ребенка
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 25 января. На сессии под председательством премьера Мишустина власти Приморского края поддержали инициативу о выплате семьям миллиона рублей после рождения третьего ребенка. Приморье станет первым регионом в стране, где многодетные семьи будут получать такую сумму.

С инициативой принятия новой меры поддержки семей с детьми выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает ИА PrimaMedia. Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что данная мера поддержки будет целевой. Средства могут быть использованы только для улучшения жилищных условий.

Ранее ФАН рассказывал о принятии депутатами Госдумы нового законопроекта, направленного на поддержку многодетных семей. Он призван расширить список целей кредитных договоров, которые уже поддерживаются государством.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Миллион рублей будут выплачивать в Приморье за третьего ребенка
приморье выплата поддержка семей миллион
Комментировать