Миллион рублей будут выплачивать в Приморье за третьего ребенка

Владивосток, 25 января. На сессии под председательством премьера Мишустина власти Приморского края поддержали инициативу о выплате семьям миллиона рублей после рождения третьего ребенка. Приморье станет первым регионом в стране, где многодетные семьи будут получать такую сумму.

С инициативой принятия новой меры поддержки семей с детьми выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает ИА PrimaMedia. Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что данная мера поддержки будет целевой. Средства могут быть использованы только для улучшения жилищных условий.

Ранее ФАН рассказывал о принятии депутатами Госдумы нового законопроекта, направленного на поддержку многодетных семей. Он призван расширить список целей кредитных договоров, которые уже поддерживаются государством.