Овечкин дальним броском проломил шлем вратарю «Вегаса» в матче НХЛ

Вашингтон, 25 января. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сломал шлем вратарю «Вегас Голден Найтс» в игре НХЛ.

Матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Вегас», состоялся минувшей ночью на «Кэпитал Уан-Арене». Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором единственной шайбы стал Майкл Амадио, которому ассистировал Бретт Хауден.

По ходу матча в Вашингтоне капитан столичного клуба Александр Овечкин мощным броском с дальней дистанции проломил шлему вратарю «Вегаса» Робину Ленеру и сломал его. Голкипер вынужден был доигрывать встречу в маске, которую шведский хоккеист использовал в прошлом сезоне. После матча Ленер признался, что «это был самый сильный удар в голову» в его жизни.

Ранее Овечкин забил 759-й гол в НХЛ и стал второй звездой игрового дня. Благодаря очередному голу российского форварда «Вашингтон» в овертайме победил «Оттаву».