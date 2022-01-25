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Что происходит с ценами на продовольствие, расскажут в медиацентре «Патриот»
Общество
Что происходит с ценами на продовольствие, расскажут в медиацентре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Мировые цены на отдельные продовольственные группы стабильно снижаются как минимум с середины ноября прошлого года: заметно дешевеют пшеница и сахар, а с конца декабря начали падать цены на соевые бобы и кукурузу. Одна из причин разворота цен — в урожае, который сейчас собирают в Южном полушарии, в Аргентине и Бразилии.

Как скажутся перипетии мирового рынка на продовольственных ценах в России? Что выгодно сейчас выращивать российским фермерам? Почему так резко выросли в цене картофель, капуста и огурцы? Что должно делать государство, чтобы снизить продовольственную инфляцию? Дорожает ли в России земля под сельхозугодья? Что с ценами на технику и инвентарь и как обстоят дела с импортозамещением? Что происходит с семенами? Каков прогноз на цены весной-летом 2022 года и виды на урожай? Связан ли рост цен на продукты с обострением международной напряженности? Приезжают ли на сезонные работы в Россию мигранты и откуда?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Михаил Шконда, глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти, член Общественной палаты Ленинградской области.

Брифинг Михаила Шконды состоится 25 января, во вторник, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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