Maneskin перенесла европейский тур из-за коронавируса

Рим, 25 января. Итальянская группа Maneskin, получившая известность благодаря Евровидению, перенесла европейский тур 2022 года. Поводом для отмены стала новая волна коронавируса.

Сообщение о переносе концертов в Европе появилось на странице музыкантов в Twitter. Участники итальянской рок-группы поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали сообщить новые даты концертов не позднее 1 марта.

«Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с COVID-19», — говорится в сообщении.

Итальянцы должны были выступить в том числе и в России, напоминает «Культуромания». Концерт в Москве был запланирован на 9 марта, а в Петербурге — на 11 марта, пишет телеканал «360».

Напомним, в декабре Дамиано Давид, лидер Maneskin был признан секс-символом года.