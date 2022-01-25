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Maneskin перенесла европейский тур из-за коронавируса

  /   Обновлено: 25 января 2022 09:27
Шоу-бизнес
Maneskin перенесла европейский тур из-за коронавируса
Кадр из клипа «Maneskin - i wanna be your slave»

Рим, 25 января. Итальянская группа Maneskin, получившая известность благодаря Евровидению, перенесла европейский тур 2022 года. Поводом для отмены стала новая волна коронавируса.

Сообщение о переносе концертов в Европе появилось на странице музыкантов в Twitter. Участники итальянской рок-группы поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали сообщить новые даты концертов не позднее 1 марта.

«Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с COVID-19», — говорится в сообщении.

Итальянцы должны были выступить в том числе и в России, напоминает «Культуромания». Концерт в Москве был запланирован на 9 марта, а в Петербурге — на 11 марта, пишет телеканал «360».

Напомним, в декабре Дамиано Давид, лидер Maneskin был признан секс-символом года.

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концерт коронавирус maneskin
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