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Путин обсудит зеленую энергетику с представителями итальянского бизнеса

Экономика
Путин обсудит зеленую энергетику с представителями итальянского бизнеса
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин и предприниматели из Италии 26 января проведут встречу. Темами обсуждения станут декарбонизация, водородный сектор и взаимодействие между странами на уроне университетов, сообщает агентство «Прайм».

Исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги отметил, что это будет деловой разговор о бизнесе.

«Несомненно, важной темой встречи станут перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития и декарбонизации, взаимодействие в секторе водорода, а также сотрудничество по линии гражданских обществ и академического мира», — заявил он.

О том, как на ПМЭФ-2021 была раскрыта экологическая повестка, ранее рассказал директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко.

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Все новости / Экономика / Путин обсудит зеленую энергетику с представителями итальянского бизнеса
путин италия бизнес зеленая энергетика декарбонизация Россия и Италия
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