Путин обсудит зеленую энергетику с представителями итальянского бизнеса

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин и предприниматели из Италии 26 января проведут встречу. Темами обсуждения станут декарбонизация, водородный сектор и взаимодействие между странами на уроне университетов, сообщает агентство «Прайм».

Исполнительный вице-президент Ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги отметил, что это будет деловой разговор о бизнесе.

«Несомненно, важной темой встречи станут перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития и декарбонизации, взаимодействие в секторе водорода, а также сотрудничество по линии гражданских обществ и академического мира», — заявил он.

О том, как на ПМЭФ-2021 была раскрыта экологическая повестка, ранее рассказал директор филиала Северо-Запад Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко.