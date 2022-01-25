Суд вынес амурчанину приговор за сбор конопли

Благовещенск, 25 января. Белогорский городской суд огласил вердикт по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, житель Серышевского района Амурской области в июле 2021 года около села Низинное собрал листья дикорастущей конопли общим вестом более 1,5 килограмма. Вскоре он был задержан сотрудниками транспортной полиции, сообщает AmurInfo.

По итогам рассмотрения возбужденного уголовного дела Белогорский городской суд приговорил нарушителя закона к четырем годам колонии строгого режима.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Ленобласти безработного жителя Санкт-Петербурга за хранение в дачном доме наркотиков. В ходе обыска у него были изъяты 35 килограммов синтетических наркотиков, расфасованных в пакеты.