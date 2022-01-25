Главой ЦИК Казахстана назначили Нурлана Абдирова

Нур-Султан, 25 января. Бывший сенатор Нурлан Абдиров назначен главой Центральной избирательной комиссии Казахстана. Соответствующий указ подписал лидер республики Касым-Жомарт Токаев.

Так президент Казахстана освободил от должности председателя ЦИК Берика Имашева

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», — сказано в тексте указа.

Ранее в пресс-службе правительства страны сообщили, что социальный фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана») был создан по поручению Токаева. Его возглавил бывший министр финансов Болат Жамишев. По словам лидера государства, крупный бизнес и состоятельные граждане должны содействовать развитию общественной организации.