Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 10:28
10:28
Общество
Самолет из Стамбула более 14 часов не может вылететь в Петербург
10:27
Политика
Пресс-секретарь Зеленского предложил поздравить президента с днем рождения переводом денег
10:26
Общество
Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества
10:22
Армия
Басурин: Киев перебрасывает в Донбасс «Правый сектор» для проведения диверсий
10:22
Общество
Marvel воссоздала Москву на съемках «Секретного вторжения»
10:19
Политика
Читатели Der Spiegel: Кличко оскорбил Германию заявлением о предательстве Украины
10:18
Политика
The Hill: принятие России в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы
10:17
Происшествия
Ректора КФУ Гафурова оставили в СИЗО по решению суда
10:17
Общество
Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана
10:15
Общество
Журналисты составили астрологический портрет президента Украины Зеленского
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рубль укрепился к евро на старте торгов Московской биржи

Экономика
Рубль укрепился к евро на старте торгов Московской биржи
Global Look Press  /  Silas Stein / dpa

Москва, 25 января. Курс евро снизился к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. 

Европейская валюта потеряла 3,5 копейки и составила 89,15 рубля за денежную единицу. В свою очередь доллар прибавил 2,75 копейки и достиг 78,79 рубля.

Банк России повысил курсы иностранных валют на вторник, 25 января. Курс доллара увеличился на 67,46 копейки — до 77,36 рубля за денежную единицу. Евро подорожал на 68,71 копейки — до 87,59 рубля, следует из данных на сайте регулятора.

Эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников ранее заявил, что геополитический фактор в настоящий момент является главной причиной проблем с укреплением рубля. При этом нормализация ситуации возможна при определенных действиях Центробанка, в частности по покупке и продаже валюты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рубль укрепился к евро на старте торгов Московской биржи
доллар рубль евро курс рубля курс доллара курс евро мосбиржа курсы валют биржевые курсы
Комментировать