Рубль укрепился к евро на старте торгов Московской биржи

Москва, 25 января. Курс евро снизился к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта потеряла 3,5 копейки и составила 89,15 рубля за денежную единицу. В свою очередь доллар прибавил 2,75 копейки и достиг 78,79 рубля.

Банк России повысил курсы иностранных валют на вторник, 25 января. Курс доллара увеличился на 67,46 копейки — до 77,36 рубля за денежную единицу. Евро подорожал на 68,71 копейки — до 87,59 рубля, следует из данных на сайте регулятора.

Эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников ранее заявил, что геополитический фактор в настоящий момент является главной причиной проблем с укреплением рубля. При этом нормализация ситуации возможна при определенных действиях Центробанка, в частности по покупке и продаже валюты.