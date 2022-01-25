Известный немецкий режиссер работает над фильмом о войне в Новороссии

В конце 2021 года Донецкую Народную Республику посетил известный немецкий режиссер-документалист Вильгельм Домке-Шульц. Зритель хорошо знает его пронзительный фильм 2019 года «Remember Odessa — не забудем, не простим», посвященный страшным событиям 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Картина была показана и европейскому, и российскому зрителю. В Москве фильм представил экс-президент Фонда защиты национальных ценностей, известный журналист Александр Малькевич.

Для Домке-Шульца государственный переворот 2014 года в Киеве и все, что за ним последовало, — в первую очередь личная трагедия. И теперь он поставил перед собой задачу честно рассказать зрителю, в первую очередь европейскому, о войне в Новороссии. Для этого он лично прибыл в ДНР, чтобы понять, что же здесь происходит на самом деле.

Рабочее название нового фильма — «Жизнь и смерть в Донбассе». Сейчас Домке-Шульц работает над отснятым материалом. О своем видении ситуации в Донбассе режиссер рассказал корреспонденту ФАН. Мнение документалиста может не совпадать с позицией редакции.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

— Вильгельм, Вы только что вернулись из Донецка. Зачем Вы туда ездили?

— Это большой вопрос… Есть несколько причин. Первая — личная: непосредственно увидеть глазами восточного немца, что происходит в Донецке, в Донбассе, и сравнить это с отношениями между восточными немцами и Западной Германией, поскольку есть внутренняя проблема в этом вопросе. Другая — это то, что на западе граждане, доверяющие государству и системе, не имеют абсолютно никакой правдивой информации о происходящем.

Вместе с этим это посыл для всех, кому не безразличны события в регионе, и они пытаются донести до западных граждан правду об этой войне, а также объяснить европейским лидерам, что они поддерживают на Украине фальшивый бандитский режим, который постоянно врет своему народу и натравливает его против других.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

— Почему, как Вам кажется, Запад поддерживает Киев?

— Запад не то что поддерживает киевский режим… Он его установил, создал условия для его существования, а поддержка — это уже второй вопрос. Основная причина всего этого — геостратегические разногласия. Западная система является капиталистической, агрессивной и захватнической, которая ориентируется на подчинение других стран, и зависима от сырья.

Экономически похожей системой была фашистко-германская система, которая путем войны захватывала ресурсы, покоряла страны, получая при этом хорошую рабочую силу и порабощая народы. В принципе, то же самое сейчас происходит при глобализации.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Страны, которым навязывают западную идеологию, должны обратить внимание на Украину, так как она стала разменной монетой, решающим геостратегическим фактором в борьбе за Крым. Ведь у Запада были большие надежды на получение Крыма. Если бы это произошло, то данный факт стал бы экзистенциальной проблемой безопасности России.

Стратегической целью Запада является нейтрализация России, поэтому гигантским шагом в этом направлении было бы завоевание Крыма. Но если бы так произошло, это была бы проигранная битва за Сталинград.

У Запада остается единственный вариант: вооружать и мотивировать украинский режим на войну против России и Донбасса по подобию Афганистана, создать для Москвы «второй Афганистан». Однако, по моему мнению, соотношения сил тогда и сейчас сильно отличаются, и это приведет к огромному фиаско Запада, что не может не радовать.

— Вильгельм, насколько то, что Вы видели в Донецке, совпадает с тем, что Вам показывают по ТВ в Германии?

— Информационная стратегия в официальных СМИ такова — все, что идет вразрез с западной идеологией, показывать запрещено. Это касается Сирии, Ливии, Крыма и Донбасса. Нельзя демонстрировать, например, мирную жизнь, так как это будет катастрофой для западного вранья. Если в СМИ говорят, что «на границе стоят русские танки», а их там нет, тогда и показывать нечего. Я надеюсь, что мой новый проект немного поможет решить проблему нехватки информации.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

— Какое у Вас впечатление от Донбасса?

— Я сначала должен пояснить положение дел в общем: какая жизнь сейчас в Германии, из-за чего я приехал в Донбасс. На данный момент в ФРГ СМИ и политики раскалывают народ, сеют ненависть и страх, криминализируют людей, которые имеют критическое мнение, и т. д. В общем, ситуация в Германии становится более карательной, агрессивной и диктаторской.

Если рассматривать взаимоотношения в Донбассе, то это похоже на мою дорогую родину (ГДР. — Прим. ФАН], где я был счастлив и все было в порядке. Абсолютно не хотелось покидать Донецк, потому что приходится снова возвращаться в репрессивную немецкую систему. На самом деле, лучше остаться на Донбассе у друзей, которые открытые, приветливые и всегда готовы помогать. У тебя такое чувство, как будто ты их знаешь очень давно и вы одна семья. Печально было осознавать, что нужно возвращаться...

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

— Как Вам кажется, западный зритель поймет Ваш фильм, примет его?

— Это моя цель — сделать фильм так, чтобы западный зритель понял его, но эта задача очень сложная. На Западе есть много людей, симпатизирующих России, но другая часть зрителей, которые лояльны государству, — фанатики, позиция которых граничит с нацизмом, и с ними нет шансов на диалог. Это безумно сложная задача. Но я попробую это сделать.

На протяжении 30 лет я пытаюсь донести до западных немцев суть происходящего в Германии, но это не работает. Но шанс найти понимание у западного зрителя все-таки остается.