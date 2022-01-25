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Как военная истерия обрушила биржевые рынки, обсудят в медиацентре «Патриот»
Экономика
Как военная истерия обрушила биржевые рынки, обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Западные политики и СМИ напугали самих себя вымышленными угрозами со стороны России. Результатом стало катастрофическое обрушение биржевых и товарных рынков по всему миру. Падение NASDAQ от максимальных уровней до внутридневных минимумов 24 января составило 19,2%. За десять лет индекс падал сильнее в марте 2020-го (32,6%), в конце декабря 2018-го (23,9%) и в феврале 2016-го (19,5%). Семидневный коллапс стал сильнейшим с кризиса 2009 года — почти 14,5% обвала, что аналогично августу 2011-го (14,9%). Украинский рынок рухнул на 30%, гривна упала до 28,65 за доллар. Досталось и российскому рынку акций — он упал в среднем на 25%.

Кому выгодно обрушение рынков и кто на этом заработает? Зачем западные СМИ разжигают военную истерию и нет ли тут интересов ВПК? Кто сейчас лидирует в продажах оружия и поменяются ли лидеры после текущего кризиса? Как предложение запретить оборот криптовалюты повлияет на экономику России и курс биткойна? Только ли военная истерия стала поводом для колебаний на биржах или мы наблюдаем давно обещанный мировой кризис? Чем вызван этот кризис, как долго он продлится и каковы будут последствия?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

  • Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, доктор экономических наук Станислав Ткаченко.

Эфир состоится 25 января, во вторник, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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