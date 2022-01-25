Бойцы ЗВО отработали развертывание ОТРК «Искандер-М» в рамках проверки боеготовности

Санкт-Петербург, 25 января. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) отработали развертывание оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» в ходе плановой проверки боеготовности.

Отмечается, что подразделения округа были подняты по боевой тревоге. Технику вывели из ангаров для марш-броска на полигоны. По словам командования, бойцы отрабатывали различные сценарии, включая маскировку ОТРК и отражение атаки условных диверсантов, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что переброска «Искандеров» осуществлялась под прикрытием пехоты. Еще одна задача такой тренировки — ввести в строй молодое пополнение. Новобранцы набираются опыта в условиях, приближенных к боевым.

Ранее сообщалось, что экипажи «Искандер-М» прибыли на полигон Капустин Яр для учебных маневров. Военнослужащие отработают курс управления ОТРК.