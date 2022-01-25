Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 10:28
10:27
Политика
Пресс-секретарь Зеленского предложил поздравить президента с днем рождения переводом денег
10:26
Общество
Аэропорт Ташкента приостановил работу из-за отключения электричества
10:22
Армия
Басурин: Киев перебрасывает в Донбасс «Правый сектор» для проведения диверсий
10:22
Общество
Marvel воссоздала Москву на съемках «Секретного вторжения»
10:19
Политика
Читатели Der Spiegel: Кличко оскорбил Германию заявлением о предательстве Украины
10:18
Политика
The Hill: принятие России в НАТО позволит Западу решить годами копившиеся проблемы
10:17
Происшествия
Ректора КФУ Гафурова оставили в СИЗО по решению суда
10:17
Общество
Перебои с электричеством начались в городах Казахстана и Узбекистана
10:15
Общество
Журналисты составили астрологический портрет президента Украины Зеленского
10:14
Экономика
США выдали лицензию «Группе ГАЗ» на 90 дней вместо одного года
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Опрос банка «Открытие» показал, сколько денег нужно студентам для нормальной жизни

  /   Обновлено: 25 января 2022 09:03
Общество
Опрос банка «Открытие» показал, сколько денег нужно студентам для нормальной жизни
pixabay.com

Москва, 25 января. Более половины россиян считают, что студентам достаточно иметь доход 15-30 тысяч ежемесячно. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

При этом некоторые (22%) утверждают, что для достойной жизни учащимся вузов необходимо 30–45 тысяч рублей. 6% респондентов убеждены, что доход должен достигать от 45 до 70 тысяч рублей, 3% — более 70 тысяч рублей. И только 18% россиян считает, что доход менее 15 тысяч рублей будет достаточным.

Разные мнения сложились и касательно того, должны ли студенты работать. Ряд участников опроса (12%) считает, что подработка будет отвлекать их от учебы. Другие полагают, что работа позволит им научиться зарабатывать деньги и приобрести дополнительные профессиональные навыки, пишет РИА Новости.

Ранее банк «Открытие» провел исследование на тему благотворительности. Как оказалось, каждый третий россиян занимается пожертвованием и безвозмездно помогает людям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Опрос банка «Открытие» показал, сколько денег нужно студентам для нормальной жизни
работа студенты опрос
Комментировать