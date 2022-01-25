Опрос банка «Открытие» показал, сколько денег нужно студентам для нормальной жизни

Москва, 25 января. Более половины россиян считают, что студентам достаточно иметь доход 15-30 тысяч ежемесячно. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

При этом некоторые (22%) утверждают, что для достойной жизни учащимся вузов необходимо 30–45 тысяч рублей. 6% респондентов убеждены, что доход должен достигать от 45 до 70 тысяч рублей, 3% — более 70 тысяч рублей. И только 18% россиян считает, что доход менее 15 тысяч рублей будет достаточным.

Разные мнения сложились и касательно того, должны ли студенты работать. Ряд участников опроса (12%) считает, что подработка будет отвлекать их от учебы. Другие полагают, что работа позволит им научиться зарабатывать деньги и приобрести дополнительные профессиональные навыки, пишет РИА Новости.

Ранее банк «Открытие» провел исследование на тему благотворительности. Как оказалось, каждый третий россиян занимается пожертвованием и безвозмездно помогает людям.