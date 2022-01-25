Таксопарк электромобилей появился в Сочи

Первый в России подобный таксопарк состоит из 30 китайских и американских машин. Жители и гости города-курорта могут прокатится на электро-такси марки Tesla и JAC.

Электрокары в качестве такси — это что-то новенькое. Директор автопарка Иса Айдамиров планирует развивать сферу экологически чистого транспорта в России, поэтому и решился на подобный эксперимент.

«Сочи был выбран, в первую очередь, конечно, из-за климата. Климат очень подходящий для электромобилей, и мы посчитали, что здесь это будет, как нигде, актуально», — сообщил Иса Айдамиров.

Бизнесмен надеется, что и другие игроки рынка автоперевозок заинтересуются электромобилями. По мнению водителя Николая Крючкова, электрокар экономичнее машины с топливным двигателем, при этом он быстро разгоняется и прост в управлении.

«Нет никакой разницы, только единственное, что отличает электромобиль от топливного — это быстрый набор скорости, нет толчков при переключении, поскольку одноступенчатый редуктор стоит. Принцип, можно сказать, троллейбуса», — подчеркнул водитель.

Одной полной зарядки новому такси хватает на 300 километров, затем машину необходимо «заправить» электроэнергией — в Сочи имеются необходимые колонки. Один из пассажиров Роман Печура поделился впечатлениями от поездки на электромобиле-такси.

«Машина едет очень тихо. Нет никаких посторонних шумов, и это, в первую очередь, мне показалось очень комфортным в плане того, что машина очень быстро набирает скорость», — добавил Печура.

Пока экологичные такси выполняют маршруты в Сочи, Адлере, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус. Стоимость не отличается от поездки на топливном автомобиле.