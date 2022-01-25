Народная милиция ДНР сообщила о формировании штурмовых группировок ВСУ в Донбассе

Донецк, 25 января. Вооруженные силы Украины стягивают дополнительные силы и формируют ударные группировки на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР.

Уточняется, что ВСУ высылают в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения. Также на линии фронта были замечены минные тральщики, передает РИА Новости.

«Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений», — сообщили в Народной милиции ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы республики не планируют наступательных действий на украинские позиции. Об этом он рассказал в своем выступлении на YouTube-канале «Соловьев Live».