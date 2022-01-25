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Турнир по поеданию жареного лука «кальсот» прошел в Испании

Видео

Луковое пиршество — так в шутку называют фестиваль «Гран Феста де ла Кальсотада», который много лет проводят в городке Вальс в Каталонии. Мероприятие знаменито своими соревнованиями по поеданию жаренного лука «кальсот» на скорость.

По традиции турнир проводят на главной площади Вальса. Разодетые в национальные костюмы каталонцы так жарят луковицы на медленном огне, что аромат разлетается по всей округе. «Кальсот» — особый вид лука, он растет только в здешних местах и немного напоминает обычный порей.

«Это кальсот — лук, который сажают и окучивают так, чтобы он приобрел удлиненную форму с вытянутой луковицей. Сегодня мы приготовим от четырех до пяти тысяч стеблей этого растения», — рассказала организатор фестиваля Роза Домингаз.

Для местных жареный «кальсот» — это деликатес, его даже подают в ресторанчиках городка с колбасками, хлебом и помидорами. Но на гастрономической фиесте участникам придется есть блюдо без гарнира.

«Ну, сначала вы жуете лук не очень-то быстро, потому что нужно привыкнуть, позволить вкусу устояться. Потом становится проще, и вы начинаете жевать быстрее», — поделился участник соревнований Карлос Монтес.

В конкурсе приняли участие несколько десятков человек, многие из них за свою жизнь не один центнер лука съели. Задача участников — за 45 минут проглотить столько «кальсота», сколько смогут переварить. Победителем конкурса стал Дэвид Мартин из Таррагоны, который съел 192 луковицы.

«Я очень счастлив, потому что участвую во второй раз, и очень хотел победить в этом году. У меня почти получилось это два года назад, но тогда я занял второе место. Я очень рад, что мне удалось добиться цели», — прокомментировал парень после соревнований.

Традиция устраивать необычный пир уходит в XIX век. Для жителей Вальса поедание лука «кальсота» на скорость стало культовым занятием, в течение года подобные соревнования проводят в городе по нескольку раз.

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испания кальсот
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