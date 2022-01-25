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Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах

  /   Обновлено: 25 января 2022 08:45
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах
pixabay.com  /  14995841

Москва, 25 января. Размер надбавки за работу в классах с заболевшими COVID-19 учениками должен составлять три минимальных оклада. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Письмо с соответствующей инициативой уже направлено на имя российского вице-премьера Татьяны Голиковой. По мнению Чернышова, введение такой надбавки станет признанием самоотверженного труда педагогов.

«Для всех учителей, кому приходится работать в классах, где учатся дети, заболевшие коронавирусом, предлагается ввести надбавку в размере трех минимальных окладов. Это именно та мера, которая может стать своего рода признанием их самоотверженного труда», — передает ТАСС текст письма.

Вице-премьер считает, что учителя нуждаются в административной поддержке. В качестве примера он привел ситуацию с врачами, которые получают надбавки к зарплате за работу в ковидных госпиталях.

Согласно результатам исследования датских ученых, симптомы COVID-19 могут сохраняться у детей до пяти месяцев. А у подростков до 17 лет этот срок составляет до полугода.

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учителя госдума надбавка коронавирус
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