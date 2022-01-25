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Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel

Общество
Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel
Кадр из фильма «Вечные»

Москва, 25 января. Кинолента «Вечные» от студии Marvel достойна самых низких оценок. Такое мнение в Сети выразили зрители и профессиональные критики.

Рейтинг фильма, по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), набрал всего 6,5 балла. Сюжет картины разворачивается вокруг группы сверхлюдей с суперспособностями, которые защищают планету от пришельцев. За время проката кинокомикс собрал в около 400 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов

Режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао, которая ранее отличилась работой над фильмом «Земля кочевников». Главные роли в ленте достались Ричарду Мэддену, Анджелине Джоли и Сальме Хайек. В прокат «Вечные» вышел 4 ноября 2021 года.

Ранее режиссер «Рэмбо», «Терминатор» и «Аватар» Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы вселенной Marvel. По словам именитого кинодела, ленты не являются эпичным зрелищем.

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прокат marvel вечные
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