Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel

Москва, 25 января. Кинолента «Вечные» от студии Marvel достойна самых низких оценок. Такое мнение в Сети выразили зрители и профессиональные критики.

Рейтинг фильма, по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), набрал всего 6,5 балла. Сюжет картины разворачивается вокруг группы сверхлюдей с суперспособностями, которые защищают планету от пришельцев. За время проката кинокомикс собрал в около 400 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов

Режиссерское кресло заняла Хлоя Чжао, которая ранее отличилась работой над фильмом «Земля кочевников». Главные роли в ленте достались Ричарду Мэддену, Анджелине Джоли и Сальме Хайек. В прокат «Вечные» вышел 4 ноября 2021 года.

Ранее режиссер «Рэмбо», «Терминатор» и «Аватар» Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы вселенной Marvel. По словам именитого кинодела, ленты не являются эпичным зрелищем.