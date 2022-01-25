Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 08:56
08:53
Общество
Врач Покровский: омикрон-штамм может попасть в организм через слизистые глаз
08:46
Происшествия
Омские подростки планировали тройное убийство несколько месяцев
08:45
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах
08:44
Общество
Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel
08:35
Политика
Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
08:34
Общество
Россиян с признаками простуды могут начать освобождать от работы на три дня
08:31
Политика
Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО
08:31
Шоу-бизнес
Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых
08:22
Армия
Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР
08:19
Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции

  /   Обновлено: 25 января 2022 08:43
Политика
Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
ru.wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal

Токио, 25 января. Обострение ситуации вокруг Украины начали обсуждать в Японии. В итоге на совместном заседании члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии страны выступили за введение ограничительных мер в отношении России, сообщает агентство Киодо.

Среди обсуждаемых вариантов японские чиновники предложили наложить вето на импорт российского газа. Также присутствующие на заседании пришли к мнению, что этот вопрос необходимо проработать с представителями бизнеса.

«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — указано в статье Киодо.

Кроме того, журналисты уточнили, что представители МИД Японии, участвующие в заседании, ограничились только одним комментарием. Дипломаты высказали свою приверженность США в данном вопросе.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Лондон начал разрабатывать пакет санкций против Москвы. Соединенное Королевство придерживается позиции отключения России от банковской системы SWIFT.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно указывал, что западные СМИ намерено нагнетают обстановку вокруг России и Украины, а их нападки — беспочвенны. Также пресс-секретарь президента России уверен, что государство способно быть неуязвимым к санкциям.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
россия япония экономические санции
Комментировать