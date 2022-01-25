Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции

Токио, 25 января. Обострение ситуации вокруг Украины начали обсуждать в Японии. В итоге на совместном заседании члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии страны выступили за введение ограничительных мер в отношении России, сообщает агентство Киодо.

Среди обсуждаемых вариантов японские чиновники предложили наложить вето на импорт российского газа. Также присутствующие на заседании пришли к мнению, что этот вопрос необходимо проработать с представителями бизнеса.

«Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — указано в статье Киодо.

Кроме того, журналисты уточнили, что представители МИД Японии, участвующие в заседании, ограничились только одним комментарием. Дипломаты высказали свою приверженность США в данном вопросе.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Лондон начал разрабатывать пакет санкций против Москвы. Соединенное Королевство придерживается позиции отключения России от банковской системы SWIFT.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно указывал, что западные СМИ намерено нагнетают обстановку вокруг России и Украины, а их нападки — беспочвенны. Также пресс-секретарь президента России уверен, что государство способно быть неуязвимым к санкциям.