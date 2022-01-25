Японские школьники приняли участие в соревнованиях по каллиграфии

Каллиграфия — одно из самых популярных видов искусств в Японии, оно ценится как живопись и скульптура. Ежегодно школьники со всей страны соревнуются между собой в умении изящно рисовать иероглифы.

Финал «Гран-при по каллиграфии» среди учеников старших классов состоялся в городе Тиба. На соревнования съехались подростки со всей Японии. Задача конкурсантов — продемонстрировать лучший перформанс: исполнить оригинальный танец, при этом рисуя каллиграфические знаки на огромном листе бумаги.

«Я так нервничала, но больше всего на свете я наслаждалась нашим выступлением, оно шло от всего сердца, наша команда сделала все возможное. Мы показали зрителям, о чем мы думали, я надеюсь мы продемонстрировали лучший результат», — сказала одна из участниц Сара Каваниши.

Участникам соревнований необходимо было показать жюри слаженную командную работу, ведь помимо изящного рисунка важно также синхронно исполнить номер. Для этого команды готовились и репетировали несколько недель.

«Шесть минут на сцене казались долгим временем, мы репетировали, было проще, но стоять перед судьями, выступать, выражать свои мысли и чувства не просто, было похоже, что время остановилось», — поделилась впечатлениям старшеклассница Мацумото Аригасаки.

Для японцев искусство красивого письма является одной из духовных практик, наряду с чаепитием и боевыми искусствами. Каллиграфия ведет к пониманию жизненных ценностей, она обладает своей собственной философией и принципами.