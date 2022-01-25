Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО

Париж, 25 января. Франция не разделяет стремлений НАТО, поэтому должна выйти из Североатлантического альянса. Об этом главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану заявил член Национальной ассамблеи Мишель Ларив.

Альянс является единственным в мире объединенным военным блоком, обратил внимание парламентарий. Он должен был прекратить свое существование сразу после окончания холодной войны. Вместо этого НАТО на протяжении 30 лет расширяет влияние в различных странах, передает RT.

Сейчас объединение «нацелилось» против Китая и России. Североатлантический альянс действует согласно распоряжениям Вашингтона, однако Париж не разделяет американскую позицию.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — добавил Ларив.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что НАТО не может перестать быть агрессором по отношению к России. Эскалация конфликтов является сущностью Североатлантического альянса.