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Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО

Политика
Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 25 января. Франция не разделяет стремлений НАТО, поэтому должна выйти из Североатлантического альянса. Об этом главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану заявил член Национальной ассамблеи Мишель Ларив.

Альянс является единственным в мире объединенным военным блоком, обратил внимание парламентарий. Он должен был прекратить свое существование сразу после окончания холодной войны. Вместо этого НАТО на протяжении 30 лет расширяет влияние в различных странах, передает RT.

Сейчас объединение «нацелилось» против Китая и России. Североатлантический альянс действует согласно распоряжениям Вашингтона, однако Париж не разделяет американскую позицию.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — добавил Ларив.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что НАТО не может перестать быть агрессором по отношению к России. Эскалация конфликтов является сущностью Североатлантического альянса.

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