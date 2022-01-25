Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых

Москва, 25 января. Актер театра и кино Максим Матвеев продолжает экспериментировать с внешним видом. Он выбрал прическу из лихих девяностых, чем встревожил поклонников.
Супруг заслуженной артистки России Елизаветы Боярской предстал с лысой головой и длинной челкой, свисающей на лоб. Он уточнил, что в жизни так не собирался ходить, а лишь экспериментировал для роли во втором сезоне сериала «Триггер».
Несмотря на это, интернет-пользователи пришли в ужас. И сделали пару колких замечаний в адрес кинозвезды, отметив, что не стоит так «уродовать себя».
«Что за челочка? Ну жесть»;
«Даже с вашей модельной внешностью как-то не очень»;
«Каждый раз какой-то треш устраиваете»;
«Напугал!»
«Опять себя уродует», — написали возмущенные комментаторы.
Максим Матвеев часто делится с поклонниками фотографиями, в том числе семейными. На его странице в Instagram можно найти множество кадров с любимой супругой. Эти фотографии регулярно собирают тысячи лайков.