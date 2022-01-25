Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых

Москва, 25 января. Актер театра и кино Максим Матвеев продолжает экспериментировать с внешним видом. Он выбрал прическу из лихих девяностых, чем встревожил поклонников.

Супруг заслуженной артистки России Елизаветы Боярской предстал с лысой головой и длинной челкой, свисающей на лоб. Он уточнил, что в жизни так не собирался ходить, а лишь экспериментировал для роли во втором сезоне сериала «Триггер».

Prt Scr instagram.com / @maxim_matveev_

Несмотря на это, интернет-пользователи пришли в ужас. И сделали пару колких замечаний в адрес кинозвезды, отметив, что не стоит так «уродовать себя».

«Что за челочка? Ну жесть»; «Даже с вашей модельной внешностью как-то не очень»; «Каждый раз какой-то треш устраиваете»; «Напугал!» «Опять себя уродует», — написали возмущенные комментаторы.

Максим Матвеев часто делится с поклонниками фотографиями, в том числе семейными. На его странице в Instagram можно найти множество кадров с любимой супругой. Эти фотографии регулярно собирают тысячи лайков.