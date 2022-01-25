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Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР

  /   Обновлено: 25 января 2022 08:43
Армия
Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР
Pr Scr youtube.com

Пхеньян, 25 января. КНДР совершила пуск двух крылатых ракет с территории своего государства в направлении Японского моря. Об этом пишет информационное агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

Сеул уже выразил обеспокоенность в связи с этим инцидентом. Сейчас военнослужащие южнокорейской армии проводят проверку для выяснения природы запущенных снарядов, их дальности, прочих возможностей и характеристик.

Страна находится под санкциями Организации Объединенных наций. Однако рестрикции не запрещают Пхеньяну устраивать пуски крылатых ракет.

Недавно Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Снаряд был запущен 17 января с территории страны и приземлился в нейтральных водах Японского моря.

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