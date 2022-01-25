Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году

Москва, 25 января. Территория России в 2022 году пополнится новыми землями, которые присоединят невоенным путем. Кроме того, РФ сможет справиться с некими эпидемиями и разрешить внешнеполитические конфликты, заявлял советский ясновидящий Вольф Мессинг.

Дар к ясновидению у Вольфа Мессинга проявился еще в детстве, однако в то время он предсказывал только незначительные события, касающиеся его семьи. Широкую известность медиум обрел только в 1937 году, когда он предрек крах Адольфа Гитлера после нападения на СССР.

Мессинг также предсказал множество других значимых событий. В частности медиум смог «увидеть» дату собственной смерти, уход из жизни советского генсека Иосифа Сталина и даже дату завершения Великой Отечественной войны.

Медиум считал, что в 2022 году на долю России выпадет множество испытаний. Среди них Мессинг назвал внешнеполитический конфликт и глобальную эпидемию, однако в конце года обстановка стабилизируется и улучшится. Эти две глобальные проблемы успешно минуют и с ними разрешатся некоторые вопросы здравоохранения и социальной сферы.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В текущем году в состав Российской Федерации мирным путем войдут новые территории. Мессинг пророчил, что в будущем Москва может обрести новых союзников или даже восстановить отношения со старыми.

Агентство городских новостей Москва /

Свою карту предсказаний на 2022 год в свое время составил и французский ясновидящий и астролог Нострадамус. Он считал, что человечество в текущем году перенесет крах мировой финансовой системы и природные катаклизмы.