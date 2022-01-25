ФСБ задержала экс-мэра Минеральных Вод спустя две недели после его увольнения

Краснодар, 25 января. Бывший глава Минераловодского городского округа Ставропольского края Сергей Перцев задержан в Краснодаре по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ. Он покинул свой пост 12 января в связи с проблемами со здоровьем.

Следствие полагает, что деятельность Перцева нанесла государству ущерб в размере почти 200 млн рублей. По версии следователей, бывший мэр в 2020 году получил из бюджета Ставропольского края субсидии на покупку здания для детского сада. Реальная цена недвижимости оказалась в три раза дешевле, а здание не соответствовало нормативам и не было пригодным для открытия образовательного учреждения.

«Бывший глава Минераловодского городского округа, обладая достоверной информацией о несоответствии приобретаемого в муниципальную собственность объекта недвижимости установленным требованиям, не проконтролировал соблюдение условий соглашения. В результате его действий бюджету РФ причинен ущерб в более 194,5 млн рублей», — следует из сообщения на портале Генпрокуратуры.

За свои деяния бывший мэр рискует отправиться за решетку сроком до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.

На днях сотрудники ФСБ задержали заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Чиновник проходит подозреваемым по делу о коррупции.