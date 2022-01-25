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Маленькая дочь Нюши публично озвучила планы о замене «диснеевского» имени

Общество
Маленькая дочь Нюши публично озвучила планы о замене «диснеевского» имени
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 января. Популярная певица Нюша дала первенцу необычное имя. Девочку назвали Серафимой-Симбой. Многие были озадачены именем, однако наследница звезды в восторге от выбора родителей.

Бурные обсуждения не утихали после того, как стало известно, что Нюша дала дочери имя диснеевской мультяшки — львенка Симбы из ленты «Король лев». Многие были обеспокоены выбором артистки, считая, что девочку будут дразнить. Спустя три года после рождения малышки отец поинтересовался у дочери, хочет ли она поменять свое имя. Видео появилось в Stories на странице Нюши в Instagram.

«Симба, а ты будешь имя менять?» — обратился к ребенку супруг артистки Игорь Сивов.

«Я? Нет», — прорычала Симба, показав жестом льва.

Нюша, несмотря на продолжающиеся нападки в ее адрес, спокойно реагирует на недовольные возгласы пользователей Сети. Комментаторам, которые оставляют гадкие сообщения, артистка дерзко отвечает и защищает семью.

«Когда мы так называли свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет», — указала 31-летняя артистка, говоря о «диснеевском» имени дочери.

В конце прошлого года Нюша стала матерью во второй раз. На свет появился сын, имя которого держится в секрете. Поклонники не исключили, что супруги дали мальчику тоже необычное имя.

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дочь нюша имя
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