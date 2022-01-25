Витамин D может благотворно повлиять на качество сна и его продолжительность

Москва, 25 января. Регулярный и полноценный сон является жизненно необходимой потребностью человека. Качество отдыха нередко зависит от состояния организма и уровня содержания в нем некоторых витаминов и микроэлементов.

Нехватка витамина D может привести к бессоннице. Из-за недосыпа люди становятся раздражительными, могут набрать в весе и впасть в депрессию. Для нормального функционирования организму человека необходимо минимум восемь часов хорошего сна, передает издание Tododisca.

Авторы материала сослались на исследование ученых, которые в течение восьми недель проводили эксперимент. В нем принимали участие люди в возрасте от 20 до 50 лет. Их разделили на две группы, одной из которых ежедневно давали по 3,5 тысячи МЕ витамина D. Результат не заставил себя долго ждать — респонденты в среднем стали спать на час дольше и качественнее.

Ученые из Китайского университета Циндао ранее предупредили об опасностях, которые угрожают человеку при дефиците витамина D. Одной из них является плохое качество сна.