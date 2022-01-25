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ПФР объяснил, что происходит с деньгами умерших до пенсии россиян

Экономика
ПФР объяснил, что происходит с деньгами умерших до пенсии россиян
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Многих россиян волнует вопрос, что делается с пенсионными отчислениями граждан после их смерти. Чтобы получить точную информацию, одна из жительниц страны обратилась в Пенсионный фонд.

Как оказалось, денежные средства россиян после их смерти просто так никуда не исчезают. Все средства, поступающие в ПФР, направляются на пенсионные выплаты всех граждан. Сам человек не делает никаких отчислений. По праву, этим должен заниматься его работодатель.

«Деньги складываются в общий котел, из которого потом направляются на выплату пенсий всех россиян. Пенсия за текущий месяц, если она не выплачена пенсионеру по причине его смерти, выплачивается совместно проживавшему с ним родственнику или наследнику», — отметили специалисты Пенсионного фонда России.

Ранее ПФР дал разъяснения пожилым гражданам, которые получают выплаты ниже уровня прожиточного минимума и которым положена дополнительная пенсия. Такая категория россиян будет получать надбавку в диапазоне от 9 тыс. до 23 тыс. в зависимости от региона проживания.

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деньги пенсия пенсионный фонд
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