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Трамп раскритиковал политику Байдена на фоне кризиса вокруг Украины

  /   Обновлено: 25 января 2022 07:55
Политика
Трамп раскритиковал политику Байдена на фоне кризиса вокруг Украины
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 25 января. Администрация экс-президента США Дональда Трампа никогда бы не допустила обострения ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал сам бывший лидер. 

Однако Трамп не ответил на вопрос, что он бы сделал в сложившейся ситуации. Ранее он неоднократно заявлял, что находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным, однако никогда не уступал Москве по серьезным вопросам.

«То, что происходит сейчас вокруг России и Украины, никогда бы не произошло при администрации Трампа. Даже возможности такой не допускаю», — говорится в сообщении бывшего президента, распространенного в понедельник его пресс-службой.

На своем первом митинге в этом году Трамп уделил внимание внутренней политики США. Он отметил, что под управлением Демократической партии Вашингтон «катится в ад», поэтому республиканцы должны выиграть Палату представителей на ближайших выборах.

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