Дмитрий Нагиев вспомнил об изнурительных съемках в сериале «Чикатило»

Москва, 25 января. Актер Дмитрий Нагиев рассказал подробности съемок финального сезона сериала «Чикатило». Исполнитель роли ростовского маньяка отметил, что работа была очень сложной.

Новые серии строятся исключительно на актерской игре. И Нагиеву было психологически сложно вжиться в роль, поскольку его героя «матало». И в последнем сезоне эмоциональная нагрузка достигла своего пика. По словам артиста, съемки нового сезона были изнурительными.

«Второй сезон мне дался тяжелее, потому что моего персонажа сильно «кидало» от шизофрении до политзаключенного. Передо мной стояла задача сыграть, по сути, раздвоение личности. И это меня, как человека, эмоционально растрепало. Я не люблю, когда актеры жалуются, но эта история, которая достигает в финальном сезоне своего апогея гнусности и гадости, оказалась для меня действительно сложной», — указал 54-летний актер.

В новом сезоне будет интересно наблюдать не только за линией Чикатило, но и следственной группы. В проекте снялся Виталий Кищенко, который исполнил роль одного из правоохранителей, пишет StarHit со ссылкой на пресс-службу Okko.

Накануне онлайн-кинотеатр Okko показал тизер заключительного сезона сериала «Чикатило». Премьера новых эпизодов состоится в марте.