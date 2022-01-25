Экс-глава Rodex Group Родионов получил пять лет тюрьмы за хищение 90 млн рублей

Москва, 25 января. Генеральный директор компании-застройщика Rodex Group Евгений Родионов приговорен к пяти годам лишения свободы. Соответствующее решение приняла судейская коллегия Дорогомиловского райсуда Москвы.

Владелец предприятия признан виновным в хищении 90 млн рублей мошенническими махинациями. Известно, что осужденный продавал клиентам залоговую недвижимость «Райффайзенбанка». После получения средств, Родионов переводил их на собственные счета под видом договоров займа.

Теперь известный застройщик будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что суд приговорил Родионова к сроку, который на полтора года меньше, чем запрашивали гособвинители.

Ранее инклюзивный общественный деятель из Дагестана Сабрина Алиева сообщила, что вместе со своими сподвижниками подает групповой иск на мэрию и суд Каспийска. Причиной к тяжбам стали выявленные нарушения в доступной среде для инвалидов.