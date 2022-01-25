Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 08:54
08:53
Общество
Врач Покровский: омикрон-штамм может попасть в организм через слизистые глаз
08:46
Происшествия
Омские подростки планировали тройное убийство несколько месяцев
08:45
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах
08:44
Общество
Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel
08:35
Политика
Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
08:34
Общество
Россиян с признаками простуды могут начать освобождать от работы на три дня
08:31
Политика
Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО
08:31
Шоу-бизнес
Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых
08:22
Армия
Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР
08:19
Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-глава Rodex Group Родионов получил пять лет тюрьмы за хищение 90 млн рублей

Общество
Экс-глава Rodex Group Родионов получил пять лет тюрьмы за хищение 90 млн рублей
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 25 января. Генеральный директор компании-застройщика Rodex Group Евгений Родионов приговорен к пяти годам лишения свободы. Соответствующее решение приняла судейская коллегия Дорогомиловского райсуда Москвы.

Владелец предприятия признан виновным в хищении 90 млн рублей мошенническими махинациями. Известно, что осужденный продавал клиентам залоговую недвижимость «Райффайзенбанка». После получения средств, Родионов переводил их на собственные счета под видом договоров займа.

Теперь известный застройщик будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что суд приговорил Родионова к сроку, который на полтора года меньше, чем запрашивали гособвинители.

Ранее инклюзивный общественный деятель из Дагестана Сабрина Алиева сообщила, что вместе со своими сподвижниками подает групповой иск на мэрию и суд Каспийска. Причиной к тяжбам стали выявленные нарушения в доступной среде для инвалидов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Экс-глава Rodex Group Родионов получил пять лет тюрьмы за хищение 90 млн рублей
суд тюрьма родионов
Комментировать