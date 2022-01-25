Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 08:54
08:53
Общество
Врач Покровский: омикрон-штамм может попасть в организм через слизистые глаз
08:46
Происшествия
Омские подростки планировали тройное убийство несколько месяцев
08:45
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах
08:44
Общество
Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel
08:35
Политика
Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
08:34
Общество
Россиян с признаками простуды могут начать освобождать от работы на три дня
08:31
Политика
Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО
08:31
Шоу-бизнес
Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых
08:22
Армия
Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР
08:19
Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Комик Мар предложил спасти США с помощью Обамы в качестве первой леди при Байдене

Политика
Комик Мар предложил спасти США с помощью Обамы в качестве первой леди при Байдене
whitehouse.gov  /  Official White House Photo by Pete Souza

Вашингтон, 25 января. Бывший президент США Барак Обама по законам страны больше не может занимать пост главы государства. Однако американский комментатор и комик Билл Мар предложил необычный способ, как можно вернуть политика в Белый дом.

Действующий лидер Джо Байден за год своего президентства завел США в кризисную ситуацию и обрушил свой рейтинг одобрения. Только треть граждан считают нынешний политический курс верным, большинство американцев не верят в силы главы государства, передает «ПолитРоссия».

Мар предложил демократам «поблагодарить Байдена за отличную службу на благо страны и отодвинуть его на церемониальные роли». Единственным достойным кандидатом, который может встать у руля США, является Барак Обама. Сатирик считает, что эта кандидатура устроит всех.

Комик Мар предложил спасти США с помощью Обамы в качестве первой леди при Байдене
pixabay.com /

«Надо сделать вот как: Байден и Обама должны развестись со своими нынешними женами на бумаге, но не уходя от них. После этого Байден вступает в брак с Обамой, чтобы вернуть его в Белый дом. Да, закон говорит, что Обама не может быть снова президентом, но не говорит, что он не может быть первой леди. Тогда у нас будет настоящая уверенность в тамаде на этом празднике», — пошутил Мар.

Ведущий телеканала NBC Чак Тодд ранее сообщил, что американцы перестали считать Джо Байдена «компетентным и эффективным». Рейтинг одобрения президента является одним из самых низких в истории США.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Комик Мар предложил спасти США с помощью Обамы в качестве первой леди при Байдене
обама байден первая леди билл мар
Комментировать