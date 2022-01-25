Комик Мар предложил спасти США с помощью Обамы в качестве первой леди при Байдене

Вашингтон, 25 января. Бывший президент США Барак Обама по законам страны больше не может занимать пост главы государства. Однако американский комментатор и комик Билл Мар предложил необычный способ, как можно вернуть политика в Белый дом.

Действующий лидер Джо Байден за год своего президентства завел США в кризисную ситуацию и обрушил свой рейтинг одобрения. Только треть граждан считают нынешний политический курс верным, большинство американцев не верят в силы главы государства, передает «ПолитРоссия».

Мар предложил демократам «поблагодарить Байдена за отличную службу на благо страны и отодвинуть его на церемониальные роли». Единственным достойным кандидатом, который может встать у руля США, является Барак Обама. Сатирик считает, что эта кандидатура устроит всех.

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«Надо сделать вот как: Байден и Обама должны развестись со своими нынешними женами на бумаге, но не уходя от них. После этого Байден вступает в брак с Обамой, чтобы вернуть его в Белый дом. Да, закон говорит, что Обама не может быть снова президентом, но не говорит, что он не может быть первой леди. Тогда у нас будет настоящая уверенность в тамаде на этом празднике», — пошутил Мар.

Ведущий телеканала NBC Чак Тодд ранее сообщил, что американцы перестали считать Джо Байдена «компетентным и эффективным». Рейтинг одобрения президента является одним из самых низких в истории США.